Киев сменил риторику по теме Крымского моста из-за фиаско Украины на так называемой мирной конференции в Швейцарии, которая завершилась без какого-либо внятного результата. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Спиридонов.

"Смену риторики спикера Военно-морских сил Украины я бы объяснил просто: после швейцарского фиаско Зеленского, когда он не добился поддержки от якобы европейских друзей, спеси у укронацистов поубавилось, пришлось стать осторожными в словах. С горечью озираются они вокруг и видят, что остались одни со своими мечтами, только и кормят их пустыми обещаниями", — подчеркнул парламентарий.