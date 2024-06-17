Спеси поубавилось: В Госдуме считают, что Киев "охладел" к Крымскому мосту из-за фиаско Зеленского
Депутат Спиридонов: Киев сменил риторику по Крымскому мосту из-за провала мирного саммита
Киев сменил риторику по теме Крымского моста из-за фиаско Украины на так называемой мирной конференции в Швейцарии, которая завершилась без какого-либо внятного результата. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Спиридонов.
"Смену риторики спикера Военно-морских сил Украины я бы объяснил просто: после швейцарского фиаско Зеленского, когда он не добился поддержки от якобы европейских друзей, спеси у укронацистов поубавилось, пришлось стать осторожными в словах. С горечью озираются они вокруг и видят, что остались одни со своими мечтами, только и кормят их пустыми обещаниями", — подчеркнул парламентарий.
Однако Спиридонов призвал: ни на минуту нельзя терять бдительность, поскольку Киев коварен.
Напомним, ранее спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост потерял свою значимость для ВСУ как военная цель, а его уничтожение теперь даст "не тот эффект". Тем временем буквально в прошлом месяце постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул в соцсетях на острое желание Киева уничтожить Крымский мост. А офицеры Бундесвера обсуждали, получится ли у них "разбомбить мост без последствий".
ТАСС / Сергей Мальгавко