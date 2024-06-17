Уже не то: ВСУ внезапно "охладели" к Крымскому мосту

Крымский мост потерял свою значимость для ВСУ как военная цель, а его уничтожение теперь даст "не тот эффект". Такое заявление сделал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несёт этот мост. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов", — цитирует его издание "Страна.ua".

Было бы интересно узнать, разделяют ли мнение Плетенчука немецкие партнёры из Бундесвера, которые нашли обсуждение ракетных ударов по Крымскому мосту очень увлекательным. Как ранее рассказывал Life.ru, 1 марта в публичный доступ была слита запись разговора германских военных, которые вели дискуссию о том, получится ли у них "разбомбить Крымский мост без последствий" для руководства ФРГ, в частности для канцлера Олафа Шольца. Германская пресса не стала отрицать подлинность записи, после чего начались громкие разбирательства.