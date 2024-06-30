Более 800 автомобилей скопилось в очереди у Крымского моста
Перед Крымским мостом образовалась огромная очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края. Согласно статистике оперативного телеграм-канала информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту, к 14:00 по московскому времени там скопилось более 800 машин.
"В очереди со стороны Тамани находятся 810 транспортных средств. Ожидание около трёх часов", — сказано в сообщении.
При этом в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными для обеспечения транспортной безопасности, со стороны Керчи находятся 320 автомобилей.
А ранее спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост потерял свою значимость для ВСУ как военная цель, а его уничтожение теперь даст "не тот эффект". В Госдуме же считают, что Киев "охладел" к Крымскому мосту из-за фиаско Зеленского в Швейцарии.
TACC / Роман Соколов