Более 800 автомобилей скопилось в очереди у Крымского моста

Перед Крымским мостом образовалась огромная очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края. Согласно статистике оперативного телеграм-канала информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту, к 14:00 по московскому времени там скопилось более 800 машин.