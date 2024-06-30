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30 июня, 11:25

Более 800 автомобилей скопилось в очереди у Крымского моста

Перед Крымским мостом образовалась огромная очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края. Согласно статистике оперативного телеграм-канала информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту, к 14:00 по московскому времени там скопилось более 800 машин.

"В очереди со стороны Тамани находятся 810 транспортных средств. Ожидание около трёх часов", — сказано в сообщении.

При этом в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными для обеспечения транспортной безопасности, со стороны Керчи находятся 320 автомобилей.

А ранее спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост потерял свою значимость для ВСУ как военная цель, а его уничтожение теперь даст "не тот эффект". В Госдуме же считают, что Киев "охладел" к Крымскому мосту из-за фиаско Зеленского в Швейцарии.

Стало известно, как накажут главу ВВС ФРГ за утечку разговора об ударе по Крымскому мосту
Стало известно, как накажут главу ВВС ФРГ за утечку разговора об ударе по Крымскому мосту
Обложка ©

TACC / Роман Соколов

Наталья Исакова
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