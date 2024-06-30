Бобровский с российским флагом выступил на чемпионском параде "Флориды"

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский продемонстрировал флаг России на чемпионском параде команды в честь победы в Кубке Стэнли. Видеозапись этого события была опубликована на просторах международной паутины.

Во время своего выступления россиянин сообщил, что он пришёл во "Флориду", чтобы выиграть Кубок Стэнли. И вот спустя пять лет после своего перехода он его получил.