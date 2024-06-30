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Регион
30 июня, 20:08

Бобровский с российским флагом выступил на чемпионском параде "Флориды"

Голкипер "Флориды" Бобровский показал флаг России на чемпионском параде

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский продемонстрировал флаг России на чемпионском параде команды в честь победы в Кубке Стэнли. Видеозапись этого события была опубликована на просторах международной паутины.

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский продемонстрировал флаг России на чемпионском параде команды в честь победы в Кубке Стэнли. Видео © YouTube / CBS Miami

Во время своего выступления россиянин сообщил, что он пришёл во "Флориду", чтобы выиграть Кубок Стэнли. И вот спустя пять лет после своего перехода он его получил.

"И вот, пять лет спустя, мы отмечаем величайшую победу в истории франшизы. Вместе с вами, ребята!" — заявил Бобровский.

В финале Кубка Стэнли на лёд выйдут три российских хоккеиста
В финале Кубка Стэнли на лёд выйдут три российских хоккеиста

Ранее Life.ru писал, что "Флорида Пантерз" победила "Эдмонтон Ойлерз" в седьмом матче решающей серии плей-офф Национальной хоккейной лиги и завоевала Кубок Стэнли – 2024. Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 2:1.

Обложка ©

YouTube / CBS Miami

Алексей Соловьёв
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