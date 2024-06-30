Бобровский с российским флагом выступил на чемпионском параде "Флориды"
Голкипер "Флориды" Бобровский показал флаг России на чемпионском параде
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский продемонстрировал флаг России на чемпионском параде команды в честь победы в Кубке Стэнли. Видеозапись этого события была опубликована на просторах международной паутины.
Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский продемонстрировал флаг России на чемпионском параде команды в честь победы в Кубке Стэнли. Видео © YouTube / CBS Miami
Во время своего выступления россиянин сообщил, что он пришёл во "Флориду", чтобы выиграть Кубок Стэнли. И вот спустя пять лет после своего перехода он его получил.
"И вот, пять лет спустя, мы отмечаем величайшую победу в истории франшизы. Вместе с вами, ребята!" — заявил Бобровский.
Ранее Life.ru писал, что "Флорида Пантерз" победила "Эдмонтон Ойлерз" в седьмом матче решающей серии плей-офф Национальной хоккейной лиги и завоевала Кубок Стэнли – 2024. Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 2:1.
YouTube / CBS Miami