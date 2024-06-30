В ЮАР сформировано правительство национального единства

В Южно-Африканской Республике при поддержке 11 парламентских партий сформировано правительство национального единства. Как сообщил национальный лидер страны Сирил Рамафоса, его работа будет основана на ряде принципов, установленных в интересах народа.

"Правительство национального единства в его нынешней форме является беспрецедентным в истории ЮАР. Правительство будет основываться на ряде чётких принципов, которые установлены в интересах народа страны", — заявил Рамафоса в телевизионном обращении к нации.