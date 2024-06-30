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30 июня, 20:21

В ЮАР сформировано правительство национального единства

Президент Рамафоса: В ЮАР создано правительство национального единства

В Южно-Африканской Республике при поддержке 11 парламентских партий сформировано правительство национального единства. Как сообщил национальный лидер страны Сирил Рамафоса, его работа будет основана на ряде принципов, установленных в интересах народа.

"Правительство национального единства в его нынешней форме является беспрецедентным в истории ЮАР. Правительство будет основываться на ряде чётких принципов, которые установлены в интересах народа страны", — заявил Рамафоса в телевизионном обращении к нации.

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Напомним, ранее Нижняя палата Парламента Южно-Африканской Республики (ЮАР) переизбрала президентом страны Сирила Рамафосу. Он получил 283 голоса депутатов, а его оппонент, лидер партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема, — 44 голоса. Рамафоса возглавляет ЮАР с 2018 года.

Обложка ©

unsplash / Tim Johnson

Оксана Попова
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