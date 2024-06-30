Немецкие власти должны потребовать от киевского режима принять участие в переговорах с Россией. Об этом в социальной сети Х написал кандидат в депутаты Европарламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (BSW) доктор Фридрих Пюрнер.

Политический деятель задался вопросом о том, неужели эту вещь сложно понять федеральному правительству. Он заявил, что Берлин тратит налоги граждан Германии, благодаря чему "продолжаются убийства".

"Затем вы урезаете социальные льготы для граждан и ждёте аплодисментов? Ну уж нет! Потребуйте от Украины немедленных мирных переговоров с Россией. До тех пор все денежные выплаты и поставки оружия должны быть приостановлены", — написал Пюрнер, подчеркнув, что таким образом мировые лидеры узнают, насколько серьёзно Киев и Москва настроены на окончательное восстановление мира.