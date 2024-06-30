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Регион
30 июня, 20:43

"Потребуйте": В Германии выступили с неожиданным заявлением о России

Кандидат в депутаты ЕП Пюрнер: Германии надо склонить Киев к переговорам с РФ

Немецкие власти должны потребовать от киевского режима принять участие в переговорах с Россией. Об этом в социальной сети Х написал кандидат в депутаты Европарламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (BSW) доктор Фридрих Пюрнер.

Политический деятель задался вопросом о том, неужели эту вещь сложно понять федеральному правительству. Он заявил, что Берлин тратит налоги граждан Германии, благодаря чему "продолжаются убийства".

"Затем вы урезаете социальные льготы для граждан и ждёте аплодисментов? Ну уж нет! Потребуйте от Украины немедленных мирных переговоров с Россией. До тех пор все денежные выплаты и поставки оружия должны быть приостановлены", — написал Пюрнер, подчеркнув, что таким образом мировые лидеры узнают, насколько серьёзно Киев и Москва настроены на окончательное восстановление мира.

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что правящая коалиция Германии становится всё менее популярной из-за того, что поддерживает Украину и вводит санкции против России. Он подчеркнул, что многие граждане страны выступают против подобных решений властей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Golub Oleksii

Алексей Соловьёв
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