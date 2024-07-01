Пентагон подтвердил усиление мер безопасности для военных США в Европе

В Пентагоне прокомментировали появившиеся ранее в некоторых зарубежных средствах массовой информации сведения о том, что Вашингтон собирается усилить меры безопасности на своих военных базах в Европе из-за возможных терактов. Как передаёт ТАСС, пресс-служба Европейского командования Вооружённых сил США (EUCOM) подтвердила эти намерения американского оборонного ведомства.

"Мы зачастую принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих. Из соображений безопасности мы не будем описывать конкретные меры, но мы не теряем бдительности", — говорится в сообщении пресс-службы.

Там подчеркнули, что Пентагон постоянно призывает военных в Европе сохранять бдительность и всегда оставаться начеку. В EUCOM отметили, что от военнослужащих также требуют сообщать о подозрительной активности, следовать рекомендациям Госдепа США по поездкам и соблюдать меры по снижению личного риска.