Полиция применила слезоточивый газ для разгона радикалов на митинге в Париже

Представители радикального движения black bloc начали бить витрины и поджигать мусорные баки во время протестов в Париже, которые были вызваны недавно оглашёнными предварительными результатами досрочных парламентских выборов. Как передаёт корреспондент РИА "Новости", находящийся на месте событий, протестующие скандировали антифашистские лозунги.

Информагентство сообщает, что несколько часов протестная акция, к которой были стянуты силы местных правоохранительных органов, проходила мирно. Впоследствии к митингующим присоединилась молодёжь из движения black bloc, которая сначала жгла файеры и запускала фейерверки, а затем начала громить витрины и поджигать мусорные баки.

В итоге, по данным журналистов, полиция применила в отношении демонстрантов слезоточивый газ. Также сообщается, что к протесту изначально присоединились более тысячи человек, однако сейчас их число не превышает двух сотен.