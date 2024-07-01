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Регион
1 июля, 00:31

Полиция применила слезоточивый газ для разгона радикалов на митинге в Париже

Радикалы из black bloc бьют витрины и жгут мусорные баки на митинге в Париже

Представители радикального движения black bloc начали бить витрины и поджигать мусорные баки во время протестов в Париже, которые были вызваны недавно оглашёнными предварительными результатами досрочных парламентских выборов. Как передаёт корреспондент РИА "Новости", находящийся на месте событий, протестующие скандировали антифашистские лозунги.

Информагентство сообщает, что несколько часов протестная акция, к которой были стянуты силы местных правоохранительных органов, проходила мирно. Впоследствии к митингующим присоединилась молодёжь из движения black bloc, которая сначала жгла файеры и запускала фейерверки, а затем начала громить витрины и поджигать мусорные баки.

В итоге, по данным журналистов, полиция применила в отношении демонстрантов слезоточивый газ. Также сообщается, что к протесту изначально присоединились более тысячи человек, однако сейчас их число не превышает двух сотен.

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Напомним, что во Франции тысячи людей вышли на улицы крупных городов после досрочных выборов в парламент республики. Они недовольны тем, что на голосовании побеждает партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

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Х / The National Independent

Алексей Соловьёв
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