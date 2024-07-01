В Днепре раздались взрывы

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Днепре. Его причины неизвестны, официальных комментариев от властей не поступало.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе действует воздушная тревога. Также сирены звучат в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.