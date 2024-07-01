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Регион
30 июня, 23:59

В Днепре раздались взрывы

"Общественное": В Днепре прогремели взрывы

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Днепре. Его причины неизвестны, официальных комментариев от властей не поступало.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе действует воздушная тревога. Также сирены звучат в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Ранее взрыв прогремел на севере Киева. Сообщалось, что он раздался на фоне объявленной воздушной тревоги в Оболонском районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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