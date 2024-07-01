В Днепре раздались взрывы
"Общественное": В Днепре прогремели взрывы
Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Днепре. Его причины неизвестны, официальных комментариев от властей не поступало.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе действует воздушная тревога. Также сирены звучат в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Ранее взрыв прогремел на севере Киева. Сообщалось, что он раздался на фоне объявленной воздушной тревоги в Оболонском районе.
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