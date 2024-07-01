Акции принадлежавшей Порошенко кондитерской фабрики Roshen перешли в доход России

Акции Липецкой кондитерской фабрики Roshen ("Рошен") которая принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешли в собственность России по решению суда. Об этом пишет агентство РИА "Новости".

Напомним, что в феврале этого года липецкая фабрика "Рошен" перешла в доход России. Также тогда решением суда на территории РФ запретили деятельность Порошенко и его сына Алексея, являющихся основными владельцами "Рошен", а также Олега Казакова в связи с осуществлением экстремистской деятельности.