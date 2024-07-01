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1 июля, 00:57

Акции принадлежавшей Порошенко кондитерской фабрики Roshen перешли в доход России

РИА "Новости": Акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen перешли в доход РФ

Акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen перешли в доход РФ. Обложка © flickr / Nazar Andriychuk

Акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen перешли в доход РФ. Обложка © flickr / Nazar Andriychuk

Акции Липецкой кондитерской фабрики Roshen ("Рошен") которая принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешли в собственность России по решению суда. Об этом пишет агентство РИА "Новости".

"В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", — рассказал агентству директор ФССП Дмитрий Аристов.

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Напомним, что в феврале этого года липецкая фабрика "Рошен" перешла в доход России. Также тогда решением суда на территории РФ запретили деятельность Порошенко и его сына Алексея, являющихся основными владельцами "Рошен", а также Олега Казакова в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Оксана Попова
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