Семь украинских беспилотников уничтожено над Курской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Курской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Наши бойцы ПВО сбили семь украинских БПЛА самолётного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах. Спасибо нашим защитникам!" — написал чиновник в телеграм-канале.