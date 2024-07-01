"Огонь отрезал выход": Пермяк через окно спас продавщицу из горящей кофейни

В минувшее воскресенье, 30 июня, на улице Братьев Игнатовых в Перми кто-то поджёг павильон уличного кафе "Кофе с собой", в результате чего в огне чуть не погибла местная жительница. Корреспонденты kp.ru узнали у очевидцев подробности этого происшествия.

На Братьев Игнатовых в Перми произошёл пожар в кофейном киоске. Видео © VK / ЧП ДТП Пермь

По данным издания, внутри горящего строения находилась продавец, которой дым и пламя отрезали путь наружу. В результате к павильону подбежал прогуливавшийся недалеко со своими родными 57-летний пермяк и вытащил её через окно.

"Внутри я разглядел девушку лет восемнадцати, она металась в клубах дыма, держа перед собой телефон. Она мне прокричала, что не может выйти, что огонь отрезал ей выход! Я ей крикнул: мол, тогда лезь сюда, в окошко, я тебя подхвачу! Если бы она там осталась ещё на мгновение, кто знает, чем бы всё обернулось. Уже вся кровля полыхала!" — рассказал спасший девушку мужчина.

Он также сообщил, что не знает, как мог возникнуть пожар. А вот в ГУЦ МЧС по Пермскому краю заявили, что в качестве основной версии рассматривается поджог. Спасатели предполагают, что кто-то мог поджечь коробки рядом с киоском, а затем огонь распространился дальше.