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Регион
1 июля, 02:04

Российские корветы модернизировали под ракеты "Циркон"

"Известия": Российские корветы смогут выпускать гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Многоцелевой корвет "Гремящий". Обложка © Минобороны РФ

Многоцелевой корвет "Гремящий". Обложка © Минобороны РФ

Корветы проекта 20385 оснастили обновлённой пусковой установкой, которая способна запускать гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом узнала газета "Известия".

В частности, установку получили корветы "Гремящий" и "Проворный". Благодаря ей они смогут запускать не только "Ониксы" и "Калибры", но и "Цирконы", которые по праву являются лучшим средством борьбы с боевыми кораблями противника.

"Корветы теперь могут уверенно работать против кораблей своего класса, фрегатов, эсминцев и даже авианосцев. Для прорыва обороны авианосной ударной группы (АУГ) придётся задействовать несколько кораблей. В то же время восемь гиперзвуковых ракет нашего корвета могут оказаться достаточным нарядом для поражения основной цели АУГ — авианосца", — заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

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Оксана Попова
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