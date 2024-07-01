В России вступила в силу новая статья УК РФ с наказанием до семи лет тюрьмы

С 1 июля в России вступает в силу закон, который предусматривает наказание за нарушение норм антитеррористической защиты объектов. Согласно опубликованному на сайте правовой информации документу, максимальная санкция по новой статье будет предусматривать семь лет лишения свободы.

Речь идёт о статье 217.3 "Нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий)". Стоит отметить, что судить по ней будут только тех лиц, кто неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.

Если в результате совершённого преступления был причинён тяжкий вред здоровью или крупный ущерб (сумма должна превышать миллион рублей), то виновному будет грозить максимальный штраф в 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за полгода. Также суд может посадить его на три года или ограничить в других правах на тот же срок.

В случае если эти деяния повлекли за собой смерть человека, то тюремный срок может увеличиться до пяти лет. А если из-за этого погибло два человека и больше, то в таком случае виновному могут дать семь лет тюрьмы.