Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей

Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, свыше 1000 из них ждут проезда на полуостров на таманском берегу. Об этом сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. Как утверждается, примерное время ожидания составляет три часа.

"В очереди со стороны Тамани находятся 1020 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов. В очереди со стороны Керчи находятся 60 транспортных средств", — говорится в сообщении.

Легковым авто и пассажирским автобусам разрешено проезжать на полуостров по мосту, грузовому же транспорту приходится пользоваться паромной переправой и дорогой через Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР.