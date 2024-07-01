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1 июля, 07:02

Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей

Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, свыше 1000 из них ждут проезда на полуостров на таманском берегу. Об этом сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. Как утверждается, примерное время ожидания составляет три часа.

"В очереди со стороны Тамани находятся 1020 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов. В очереди со стороны Керчи находятся 60 транспортных средств", — говорится в сообщении.

Легковым авто и пассажирским автобусам разрешено проезжать на полуостров по мосту, грузовому же транспорту приходится пользоваться паромной переправой и дорогой через Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР.

Более 800 автомобилей скопилось в очереди у Крымского моста
Более 800 автомобилей скопилось в очереди у Крымского моста

Накануне сообщалось, что на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Находящимся на мосту и в зоне досмотра рекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Обложка ©

ТАСС / Мальгавко Сергей

Николай Рюмин
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