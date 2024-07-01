Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 08:15

В Госдуме предложили ввести скидку на санатории для ряда военных

Некоторым российским военнослужащим предлагаю предоставить скидку на оплату санаторно-курортных путёвок. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщает RT. Эту меру предлагают распространить на бойцов, уволенных со службы из-за травмы или ранения и отслуживших менее 20 лет.

На данный момент претендовать на скидку для лечения и обследования в санаториях имеют право лишь военные со стажем не менее 20 лет и уволенные в связи с травмой. Вопрос о пересмотре правил получения льготы был поднят в связи с увеличением количества бойцов, нуждающихся в медицинской помощи в последние годы, отметили депутаты.

"Значительная скидка 75% на санаторно-курортное лечение для военнослужащих, уволенных со службы по ранению менее чем с 20-летней выслугой, поможет бойцам ежегодно поправлять здоровье и жить полной жизнью", — пояснил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Депутаты предложили поправку к ст. 16 Федерального закона "О статусе военнослужащих". Благодаря нововведению уволенные в связи с ранением офицеры, прапорщики и мичманы, чей военных стаж не превышает 20 лет, смогут получать скидку на санаторно-курортное лечение до 75%, а члены их семей — 50%.

Участникам СВО могут отменить проценты по кредитам
Участникам СВО могут отменить проценты по кредитам

Ранее Life сообщал о том, как и когда увеличится пенсия военных в 2024 году. Согласно указу президента Владимира Путина, 2,7 млн военных пенсионеров в октябре 2024 года получат прибавку в 4,5%.

Обложка ©

feepik.com/lifeforstock

Мария Замотаева
  • Новости
  • ВС РФ
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Госдума
  • Законы
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров