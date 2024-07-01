В Госдуме предложили ввести скидку на санатории для ряда военных

Некоторым российским военнослужащим предлагаю предоставить скидку на оплату санаторно-курортных путёвок. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщает RT. Эту меру предлагают распространить на бойцов, уволенных со службы из-за травмы или ранения и отслуживших менее 20 лет.

На данный момент претендовать на скидку для лечения и обследования в санаториях имеют право лишь военные со стажем не менее 20 лет и уволенные в связи с травмой. Вопрос о пересмотре правил получения льготы был поднят в связи с увеличением количества бойцов, нуждающихся в медицинской помощи в последние годы, отметили депутаты.

"Значительная скидка 75% на санаторно-курортное лечение для военнослужащих, уволенных со службы по ранению менее чем с 20-летней выслугой, поможет бойцам ежегодно поправлять здоровье и жить полной жизнью", — пояснил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Депутаты предложили поправку к ст. 16 Федерального закона "О статусе военнослужащих". Благодаря нововведению уволенные в связи с ранением офицеры, прапорщики и мичманы, чей военных стаж не превышает 20 лет, смогут получать скидку на санаторно-курортное лечение до 75%, а члены их семей — 50%.