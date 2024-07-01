В Приморье на дороге обнаружили голого ребёнка, родителям выписан протокол
На дороге в Приморском крае нашли голым ребёнка-инвалида
Неподалёку от приморского посёлка Кипарисово женщина заметила голого ребёнка на обочине дороги и доставила его в полицию. Мальчика 2017 года рождения осмотрели медики и выяснили, что он инвалид. Малыш отказывался разговаривать и не смог объяснить, как там оказался, сообщает пресс-служба МВД по региону. Выяснилось, что мальчик с родителями приехал в гости из Владивостока и заблудился.
В полиции также установили, что родители мальчика вместе с сыном отдыхали в компании друзей на реке в приморском посёлке Раздольное: распивали спиртное, а ребёнка оставили без присмотра.
"В отношении родителей 7-летнего мальчика, изъятого с улицы в ночное время, полицейскими составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", — говорится в сообщении УМВД.
На момент пропажи мать и отец мальчика находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мальчик помещён в реабилитационный центр под присмотр педагогов и психологов. Также проводится проверка по факту оставления несовершеннолетнего в опасности (ст. 125 УК РФ). Полицейские направили данные в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Томске семилетний ребёнок выпал с десятого этажа и выжил. Сейчас мальчик госпитализирован с травмами. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. В отношении родителей проводится прокурорская проверка.
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