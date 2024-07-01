Корабли для ВМФ РФ будут строиться с допзащитой машинного отделения от морских дронов

Судостроительная корпорация "Ак барс" будет строить малые ракетные корабли (МРК) с дополнительной защитой машинного отделения от вражеских морских дронов. Компания строит для российского флота МРК проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением порядка 1,5–2 тысяч тонн, сообщает гендиректор корпорации Ренат Мистахов в интервью РИА "Новости".

"Супостат понимает, что его основная задача — сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и всё, что он делает, это бьёт в машинное отделение корабля. Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях. Это сердце корабля <...> И мы сделаем дополнительную защиту", — сказал Мистахов.

Опыт борьбы против морских дронов помог сделать выводы, что изменению подлежит и внутрення конструкция корабля: проходы, коридоры и отсеки для экипажа.