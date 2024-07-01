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Регион
1 июля, 08:53

В Нижневартовске введён режим ЧС из-за паводка

Режим ЧС ввели власти Нижневартовска на фоне сильного подъёма уровня воды в реке Оби. О бушующей стихии сообщает местная администрация в беседе с ТАСС.

"Подтверждаем, в Нижневартовске из-за ситуации с паводком введён режим ЧС", — сказал собеседник агентства.

Сегодня с утра жителям Нижневартовска стали поступать сообщения о введении режима ЧС в муниципалитете. Наблюдения показывают, что уровень воды в реке Оби составляет 981 сантиметр, что на три сантиметра больше, чем вчера. На данный момент в Нижневартовске подтоплено 1659 участков и 663 дачных дома.

Жителям подтопленных территорий доставляют продукты и медикаменты. Сотрудники экстренных служб вручают им памятки к действиям под роспись. Зону подтопления исследуют патрули с целью сохранности имущества.

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Ранее Life.ru сообщал, что режим ЧС был введён в Омской области также из-за паводков. Красный Крест направил более 105 тонн продуктов пострадавшим. Помощь получат 1000 семей, каждой из них будет выдано по 105 килограмм овощей. Кроме того, было закуплено 1110 гигиенических наборов для взрослых и детей.

Обложка ©

ТАСС / Софийчук Евгений

Николай Рюмин
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