У ЗРК "Тор" и "Бук" появятся морские версии для размещения на военных кораблях

Производители разрабатывают морские версии зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) типа "Тор" и "Бук" для размещения на кораблях Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Разработчиком и производителем указанных ЗРК является концерн ВКО "Алмаз-Антей". На военно-морском салоне в Кронштадте он представил морскую версию ЗРК "Тор" с аббревиатурой М2КМ. Также была разработана морская версия ЗРПК "Панцирь", которая устанавливается на все военные корабли.

"Сегодня ПВО на сухопутье обеспечивают "Панцирь", "Тор", "Бук", это тоже интересно. Почему их нельзя применить на кораблях? Наши разработчики начинают прорабатывать возможности и для нас", — приводит РИА "Новости" слова гендиректора "Ак Барса".

ЗРК "Тор-М2", использующийся в наземных целях. Обложка © Минобороны РФ

Мистахов дополнил, что все наземные комплексы "Тор" и "Бук" отлично себя зарекомендовали, но ракеты атакуют их сверху. По его словам, на воде задача осложняется, так как вооружение противника летит ровно и на малой высоте над поверхностью воды. Гендиректор "Ак Барса" пояснил, что российские войска должны уничтожать морские дроны на максимальной дальности.

"Потому что, если к нам подплывает не один и не два БЭКа [безэкипажных катера], а стая, время работает не на нас, мы должны эту стаю максимально раньше уничтожить и обеспечить попадание так, чтобы было попадание стопроцентное и не тратился боезапас", — уточнил собеседник агентства.