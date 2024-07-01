Состояние миллиардеров из России в 2024 году выросло на $28,7 млрд

За шесть месяцев 2024 года совокупное состояние богатейших российских предпринимателей выросло на 28,749 миллиарда долларов, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается из стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. В списке находятся 25 граждан РФ с общим состоянием в размере 354,99 миллиарда долларов.

Первые три строчки продолжают занимать один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин (32 миллиарда, плюс 902 миллиона), совладелец "ЛУКойла" Вагит Алекперов (28,2 миллиарда, плюс 3,54 миллиарда) и бенефициар НЛМК Владимир Лисин (27,2 миллиарда, плюс 3,24 миллиарда).

На четвёртое место с пятого поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон (25,8 миллиарда, минус 1,61 миллиарда), а на пятое с четвёртого опустился основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов (25,6 миллиарда, плюс 4,71 миллиарда). Больше всех среди российских миллиардеров обогатился экс-бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (24,6 миллиарда, плюс 5,76 миллиарда).