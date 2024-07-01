"Показать России мускулы": СМИ узнали о переброске почти 800 испанских солдат в Словакию

Испания перебросила сотни бойцов в Словакию, что стало крупнейшим развёртыванием военного контингента страны в этом регионе. Как сообщает американский телеканал ABC, манёвры происходят в рамках стратегии Североатлантического альянса против России.

"Одновременно с усилиями НАТО в геометрической прогрессии росло присутствие Испании на восточном фланге альянса", — говорится в публикации.

Как уточняет телеканал, Испания разместила в Словакии около 800 военных. Таким образом, как отмечают журналисты, альянс намерен "продемонстрировать России свои мускулы", а также "разубедить" в планах нападения на НАТО.