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Регион
1 июля, 09:30

"Показать России мускулы": СМИ узнали о переброске почти 800 испанских солдат в Словакию

ABC: Испания отправила бойцов в Словакию в рамках стратегии НАТО против РФ

Испания перебросила сотни бойцов в Словакию, что стало крупнейшим развёртыванием военного контингента страны в этом регионе. Как сообщает американский телеканал ABC, манёвры происходят в рамках стратегии Североатлантического альянса против России.

"Одновременно с усилиями НАТО в геометрической прогрессии росло присутствие Испании на восточном фланге альянса", — говорится в публикации.

Как уточняет телеканал, Испания разместила в Словакии около 800 военных. Таким образом, как отмечают журналисты, альянс намерен "продемонстрировать России свои мускулы", а также "разубедить" в планах нападения на НАТО.

Ранее сообщалось, что США отправили на базу НАТО в Польше партию американской бронетехники. В Пентагоне указали, что в общей сложности было переброшено 14 танков M1 Abrams. Всего на базе будет размещено до 85 танков, 190 боевых бронемашин, среди которых M2 Bradley, а также 35 артиллерийских орудий, включая САУ M109 Paladin.

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Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Наталья Исакова
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