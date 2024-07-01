Нетерпеливых испанцев накажут в два раза жёстче за мочеиспускание в море

В связи с наступлением туристического сезона в Испании начали рассматривать предложение о повышении штрафа за мочеиспускание в море. Ранее правонарушителей обязывали выплачивать 300 евро (около 28 тысяч рублей), однако в этом году сумму планируют увеличить вдвое. Об этом сообщает The Independent.

Соответствующее предложение было внесено в городской совет с целью снижения ущерба, который наносит курорту большой поток туристов в летний сезон. По итогам предварительно принятого плана, сумма штрафа вырастет до 750 евро (примерно 70 тысяч рублей). Решение должно коснуться 25 муниципальных пляжей. Однако перед вступлением в силу нововведение должно пройти этап общественного обсуждения.

Ожидается, что под запрет также попадут игры с мячом в воде и организация пляжных вечеринок без официального разрешения.