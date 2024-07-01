Нетерпеливых испанцев накажут в два раза жёстче за мочеиспускание в море
В Марбелье поднимут штрафы за мочеиспускание в море до 750 евро
В связи с наступлением туристического сезона в Испании начали рассматривать предложение о повышении штрафа за мочеиспускание в море. Ранее правонарушителей обязывали выплачивать 300 евро (около 28 тысяч рублей), однако в этом году сумму планируют увеличить вдвое. Об этом сообщает The Independent.
Соответствующее предложение было внесено в городской совет с целью снижения ущерба, который наносит курорту большой поток туристов в летний сезон. По итогам предварительно принятого плана, сумма штрафа вырастет до 750 евро (примерно 70 тысяч рублей). Решение должно коснуться 25 муниципальных пляжей. Однако перед вступлением в силу нововведение должно пройти этап общественного обсуждения.
Ожидается, что под запрет также попадут игры с мячом в воде и организация пляжных вечеринок без официального разрешения.
Ранее Life.ru рассказал, как изменится стоимость жилья на летних курортах. По прогнозам эксперта, на аренду во время отдыха придутся основные траты, так как цены вырастут минимум на 17%.
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