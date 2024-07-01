Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 09:28

Песков: Россия открыта для диалога по Украине, но при достижении своих целей

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Игорь Родин

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Игорь Родин

Россия открыта для диалога по ситуации на Украине, но лишь при условии достижения своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой через посредников.

"Президент Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно" — сказал представитель Кремля.

"Пустословие и лукавство": В России не поверили словам Зеленского о "мирном плане"
"Пустословие и лукавство": В России не поверили словам Зеленского о "мирном плане"

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести переговоры с Россией через посредников. По его словам, таковыми могут выступить представители любого государства. Он сослался на опыт диалога по зерновому коридору, в котором приняли участие ООН и Турция.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров