Песков: Россия открыта для диалога по Украине, но при достижении своих целей
Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Игорь Родин
Россия открыта для диалога по ситуации на Украине, но лишь при условии достижения своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой через посредников.
"Президент Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно" — сказал представитель Кремля.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести переговоры с Россией через посредников. По его словам, таковыми могут выступить представители любого государства. Он сослался на опыт диалога по зерновому коридору, в котором приняли участие ООН и Турция.