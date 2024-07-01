Песков: Россия открыта для диалога по Украине, но при достижении своих целей

Россия открыта для диалога по ситуации на Украине, но лишь при условии достижения своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой через посредников.

"Президент Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно" — сказал представитель Кремля.