Абсолютно недопустимо: В Кремле оценили отказ НАТО аккредитовать российских журналистов на саммит

В Кремле осуждают отказ НАТО аккредитовать журналистов российской газеты "Известия" на саммит альянса в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно же, решительно осуждаем такие дискриминационные упражнения со стороны НАТО", — сказал представитель Кремля на брифинге, добавив, что это ущемление прав СМИ.

По словам Пескова, действия НАТО показывают, что альянс использует дискриминационную политику в отношении прессы, что абсолютно недопустимо и противоречит всем принципам информационной открытости. Впрочем, в Москве не ожидали от Брюсселя ничего другого.

Юбилейный саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9-го по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. Ранее стало известно, что журналисты газеты "Известия" не получили аккредитацию на него. При этом организаторы мероприятия отказались называть причину.