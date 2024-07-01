Абсолютно недопустимо: В Кремле оценили отказ НАТО аккредитовать российских журналистов на саммит
Песков: Отказ аккредитовать журналистов "Известий" на саммит НАТО недопустим
В Кремле осуждают отказ НАТО аккредитовать журналистов российской газеты "Известия" на саммит альянса в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно же, решительно осуждаем такие дискриминационные упражнения со стороны НАТО", — сказал представитель Кремля на брифинге, добавив, что это ущемление прав СМИ.
По словам Пескова, действия НАТО показывают, что альянс использует дискриминационную политику в отношении прессы, что абсолютно недопустимо и противоречит всем принципам информационной открытости. Впрочем, в Москве не ожидали от Брюсселя ничего другого.
Юбилейный саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9-го по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. Ранее стало известно, что журналисты газеты "Известия" не получили аккредитацию на него. При этом организаторы мероприятия отказались называть причину.
Ранее Россия ввела ответные санкции против западных СМИ. В частности, под запрет подпали немецкие издания Der Spiegel и Die Zeit, испанские газеты El Mundo и El Pais. Если ограничения в отношении российских изданий будут сняты, Москва также пересмотрит своё сегодняшнее решение.
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