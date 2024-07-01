В Кремле прокомментировали возможное размещение РСМД

Россия вряд ли будет детально анонсировать, в каких регионах она может разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться, всё-таки это весьма и весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью, — сказал представитель Кремля. — По мере того как будет продвигаться процесс с производством и так далее, какая-то информация будет доступна".

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988-го. Документ позволил ликвидировать целый класс вооружений, однако позже США решили разорвать соглашение. Президент России Владимир Путин в 2019 году тоже подписал закон о приостановке ДРСМД. Позже стало известно, что Штаты не только производят эти ракетные системы, но даже привозили их в Европу, а также на Филиппины. В ответ на эти действия США президент России Владимир Путин призвал начать производить и, возможно, размещать РСМД.