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Регион
1 июля, 09:38

В Кремле прокомментировали возможное размещение РСМД

Песков: РФ не будет детально анонсировать возможное размещение РСМД

Россия вряд ли будет детально анонсировать, в каких регионах она может разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться, всё-таки это весьма и весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью, — сказал представитель Кремля. По мере того как будет продвигаться процесс с производством и так далее, какая-то информация будет доступна".

Россия может отказаться от моратория на ракеты средней дальности из-за действий США
Россия может отказаться от моратория на ракеты средней дальности из-за действий США

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988-го. Документ позволил ликвидировать целый класс вооружений, однако позже США решили разорвать соглашение. Президент России Владимир Путин в 2019 году тоже подписал закон о приостановке ДРСМД. Позже стало известно, что Штаты не только производят эти ракетные системы, но даже привозили их в Европу, а также на Филиппины. В ответ на эти действия США президент России Владимир Путин призвал начать производить и, возможно, размещать РСМД.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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