В Кремле одним словом оценили обвинения НАТО в разжигании Китаем большой войны в Европе

В Кремле отрицательно реагируют на обвинение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в разжигании Китаем самой большой войны в Европе со времён Второй мировой. Соответствующее заявление в понедельник, 1 июля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Негативно [оцениваем слова Столтенберга]. Мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям", — отметил он в беседе с журналистами.