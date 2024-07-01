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Регион
1 июля, 09:42

В Кремле одним словом оценили обвинения НАТО в разжигании Китаем большой войны в Европе

Песков: Кремль негативно относится к словам Столтенберга в отношении Китая

В Кремле отрицательно реагируют на обвинение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в разжигании Китаем самой большой войны в Европе со времён Второй мировой. Соответствующее заявление в понедельник, 1 июля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Негативно [оцениваем слова Столтенберга]. Мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям", — отметил он в беседе с журналистами.

Напомним, Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к якобы крупнейшему конфликту в Европе со времён Второй мировой войны. По словам генсека НАТО, Пекин якобы поставляет Москве самые современные технологии, благодаря которым Россия производит беспилотники и ракеты.

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Life.ru

Александр Юнашев
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