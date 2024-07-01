В Кремле одним словом оценили обвинения НАТО в разжигании Китаем большой войны в Европе
Песков: Кремль негативно относится к словам Столтенберга в отношении Китая
В Кремле отрицательно реагируют на обвинение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в разжигании Китаем самой большой войны в Европе со времён Второй мировой. Соответствующее заявление в понедельник, 1 июля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Негативно [оцениваем слова Столтенберга]. Мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям", — отметил он в беседе с журналистами.
Напомним, Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к якобы крупнейшему конфликту в Европе со времён Второй мировой войны. По словам генсека НАТО, Пекин якобы поставляет Москве самые современные технологии, благодаря которым Россия производит беспилотники и ракеты.
Life.ru