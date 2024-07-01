Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 10:50

Ветеран "Альфы" оценил вероятность госпереворота на Украине после провального штурма Рады

Ветеран "Альфы" Гончаров: Новости о попытке переворота в Киеве вбросил Зеленский

Сообщения о попытке госпереворота на Украине вбросил Владимир Зеленский для дополнительной поддержки со стороны западных стран. Сейчас он понимает, что из-за некоторых факторов может покинуть свой пост. Такое мнение выразил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

При этом он отметил, что украинцы не хотят отставки Зеленского, примерно 60–70% граждан поддерживают его и в большинстве уверены, что одержат победу над РФ. Тем временем в Европе продолжают верить, что Зеленский сможет что-то изменить на линии фронта.

"Если Зеленского и свергнут, то это будет не общественность, а верхушка военного командования, СБУ или Главное управление разведки. Только военные могут провести госпереворот. Всё остальное нереально, потому что там ужесточается тоталитарный режим, соответственно, вариант гражданской войны на Украине исключён", — отметил Гончаров в беседе с NEWS.ru.

Зеленский выступил с очередным дерзким требованием к США из-за России
Зеленский выступил с очередным дерзким требованием к США из-за России

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о задержании группы общественников, которые якобы планировали устроить провокации в Киеве 30 июня. По данным ведомства, люди хотели захватить здание Верховной рады и отстранить от власти военно-политическое руководство страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Zaiats

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров