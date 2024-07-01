Ветеран "Альфы" оценил вероятность госпереворота на Украине после провального штурма Рады

Сообщения о попытке госпереворота на Украине вбросил Владимир Зеленский для дополнительной поддержки со стороны западных стран. Сейчас он понимает, что из-за некоторых факторов может покинуть свой пост. Такое мнение выразил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

При этом он отметил, что украинцы не хотят отставки Зеленского, примерно 60–70% граждан поддерживают его и в большинстве уверены, что одержат победу над РФ. Тем временем в Европе продолжают верить, что Зеленский сможет что-то изменить на линии фронта.

"Если Зеленского и свергнут, то это будет не общественность, а верхушка военного командования, СБУ или Главное управление разведки. Только военные могут провести госпереворот. Всё остальное нереально, потому что там ужесточается тоталитарный режим, соответственно, вариант гражданской войны на Украине исключён", — отметил Гончаров в беседе с NEWS.ru.