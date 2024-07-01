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Регион
1 июля, 08:28

Зеленский выступил с очередным дерзким требованием к США из-за России

PI: Зеленский потребовал у США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России

США должны позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России по военным аэродромам. С таким требованием выступил Владимир Зеленский.

"Нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России", — указал он в интервью газете Philadelphia Inquirer.

Зеленский также счёл недостаточным решение американского лидера Джо Байдена разрешить Вооружённым силам Украины (ВСУ) бить по территории России, граничащей с Украиной.

"Верх глупости": В США призвали Байдена отозвать разрешение ВСУ бить по России
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Напомним, в конце мая Украина получила от Джо Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Киеве. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Также стало известно, что Белый дом разрешит Киеву использовать для ударов ракетные комплексы HIMARS. Тем временем в Пентагоне сообщили, что США не одобряли нанесение ударов американским оружием вглубь России.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Дарья Нарыкова
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