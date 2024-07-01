Зеленский выступил с очередным дерзким требованием к США из-за России

США должны позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России по военным аэродромам. С таким требованием выступил Владимир Зеленский.

"Нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России", — указал он в интервью газете Philadelphia Inquirer.