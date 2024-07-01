Зеленский выступил с очередным дерзким требованием к США из-за России
PI: Зеленский потребовал у США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России
США должны позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России по военным аэродромам. С таким требованием выступил Владимир Зеленский.
"Нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России", — указал он в интервью газете Philadelphia Inquirer.
Зеленский также счёл недостаточным решение американского лидера Джо Байдена разрешить Вооружённым силам Украины (ВСУ) бить по территории России, граничащей с Украиной.
Напомним, в конце мая Украина получила от Джо Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Киеве. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Также стало известно, что Белый дом разрешит Киеву использовать для ударов ракетные комплексы HIMARS. Тем временем в Пентагоне сообщили, что США не одобряли нанесение ударов американским оружием вглубь России.
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