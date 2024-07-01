Заселяет мигрантов: Life.ru узнал причину, по которой москвич с сыном забаррикадировался в квартире

Мужчина, забаррикадировавшийся с сыном в квартире на востоке Москвы, промышляет в ней настоящим коммунальным терроризмом. Об этом SHOT рассказала его сестра, 53-летняя Екатерина. По словам женщины, квадратные метры на улице Старый Гай сдаются семье по договору социального найма, ранее он был оформлен на усопшую мать родственников.

Life.ru узнал причину, по которой москвич с сыном забаррикадировался в квартире. Видео © SHOT

После смерти женщины они переписали документы на себя, и однажды 58-летний Андрей, не живший там 30 лет, решил сдавать в аренду свои две комнаты, хотя это запрещено по закону. Екатерина отказалась, но мужчина всё равно заселил туда мигрантов. А когда женщина стала выпроваживать их с помощью полиции, москвич обезумел: начал выкидывать вещи на лестничную клетку, захламлять комнаты, обрывать газовые вентили, обрезать провода и вилки у электроприборов.

По словам Екатерины, Андрей навещает её два-три раза в неделю и громит всё, что видит. Женщина собирается подавать на него в суд.

"Для меня всё [это] страшно. Я, в общем-то, обычный человек, живу спокойной жизнью. А жить без дверей, знаете, не очень приятно. С посторонними людьми, которых я вообще не знаю", — отметила она.