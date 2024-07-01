Армия России уничтожила три станции контрбатарейной борьбы США и Израиля

Российские военные за сутки уничтожили три станции контрбатарейной борьбы производства США и Израиля, а также полевой склад боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник, 1 июля.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое и Липцы Харьковской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что ВС России также отразили две атаки украинских штурмовиков. ВСУ потеряли до 320 военных, бронетранспортёр, семь автомобилей, две американские гаубицы М777, гаубицу Д-30 и орудие Д-20.