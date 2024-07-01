Восемь Storm Shadow, пять HIMARS и 72 дрона: Минобороны рассказало о свежей "добыче" российской ПВО
МО: ПВО за сутки сбила восемь ракет Storm Shadow, пять снарядов HIMARS и 72 БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 72 беспилотника, а также множество иностранного оружия. Свежие данные привели в Министерстве обороны РФ в понедельник, 1 июля.
"За сутки сбито восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Британии, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата", — отметили в ведомстве.
Также в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за сутки уничтожили три станции контрбатарейной борьбы производства США и Израиля. Кроме того, российские военные поразили полевой склад боеприпасов ВСУ.
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