Восемь Storm Shadow, пять HIMARS и 72 дрона: Минобороны рассказало о свежей "добыче" российской ПВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 72 беспилотника, а также множество иностранного оружия. Свежие данные привели в Министерстве обороны РФ в понедельник, 1 июля.

"За сутки сбито восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Британии, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата", — отметили в ведомстве.