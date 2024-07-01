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Регион
1 июля, 10:57

Восемь Storm Shadow, пять HIMARS и 72 дрона: Минобороны рассказало о свежей "добыче" российской ПВО

МО: ПВО за сутки сбила восемь ракет Storm Shadow, пять снарядов HIMARS и 72 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 72 беспилотника, а также множество иностранного оружия. Свежие данные привели в Министерстве обороны РФ в понедельник, 1 июля.

"За сутки сбито восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Британии, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата", — отметили в ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за сутки уничтожили три станции контрбатарейной борьбы производства США и Израиля. Кроме того, российские военные поразили полевой склад боеприпасов ВСУ.

ВС РФ поразили самолёты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
ВС РФ поразили самолёты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shakim888

Никита Осипов
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