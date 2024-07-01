ВСУ потеряли до 405 бойцов и Bradley в зоне ответственности группировки "Центр"

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 405 военнослужащих и американскую боевую машину пехоты Bradley в зоне ответственности группировки войск ВС РФ "Центр" в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Наши бойцы нанесли поражение 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированным, 68-й егерской бригадам армии противника и 109-й бригаде территориальной обороны в районах Евгеновки, Новгородского, Тимофеевки, Сокола, Торецка и Прогресса.

Кроме того, российские военнослужащие отразили пять контратак штурмовиков 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Помимо личного состава и БМП Bradley противник также потерял американские бронеавтомобиль MaxxPro и 155-миллиметровую гаубицу М777, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и семь автомобилей.