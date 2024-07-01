На Западе дали Украине месяц, чтобы избежать дефолта

На Украине могут объявить дефолт уже в августе, если не смогут договориться о реструктуризации задолженности с инвесторами. Об этом сообщает The Economist.

Как пишет издание, экономика страны подвергается тяжёлому урону из-за военных действий. Валовой внутренний продукт (ВВП) сейчас на четверть меньше, чем в начале 2022 года. Размер задолженности в июне составил 94% ВВП, но ситуация только ухудшается из-за плачевного состояния инфраструктуры.

Уточняется, что Киев получает поддержку от Запада в виде военной помощи, а не наличных средств. Поэтому Украина в скором времени столкнётся с "острой нехваткой наличности".