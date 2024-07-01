На Западе дали Украине месяц, чтобы избежать дефолта
The Economist: Украине грозит дефолт в августе без соглашения с кредиторами
На Украине могут объявить дефолт уже в августе, если не смогут договориться о реструктуризации задолженности с инвесторами. Об этом сообщает The Economist.
Как пишет издание, экономика страны подвергается тяжёлому урону из-за военных действий. Валовой внутренний продукт (ВВП) сейчас на четверть меньше, чем в начале 2022 года. Размер задолженности в июне составил 94% ВВП, но ситуация только ухудшается из-за плачевного состояния инфраструктуры.
Уточняется, что Киев получает поддержку от Запада в виде военной помощи, а не наличных средств. Поэтому Украина в скором времени столкнётся с "острой нехваткой наличности".
Напомним, ранее бывший украинский премьер Николай Азаров сообщил, что Украину ожидает дефолт после прекращения поддержки США и Европы. По его словам, в стране развалена промышленность, а энергосистема вырабатывает лишь пятую часть от прежних объёмов. Также политик призвал не верить слухам о высоком уровне ВПП страны.
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