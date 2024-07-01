Названы самые эффективные и несложные способы защиты растений на даче от беспощадной жары

Второй летний месяц выдастся особенно жарким, создав немало проблем дачникам. В отсутствие дождей количество поливов придётся значительно увеличить, так как под палящим солнцем влага испаряется особенно быстро. О других несложных способах защитить рассаду от засухи в беседе с NEWS.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он посоветовал в первую очередь организовать правильный полив утром и вечером, когда температура воздуха ниже.

"Во-вторых, мульчирование почвы поможет сохранить влагу и снизить её испарение. Используйте органические или неорганические материалы: солому, компост, кору деревьев или специальные укрывные материалы. Мульча также помогает снизить температуру почвы, что благоприятно сказывается на корневой системе растений", — объяснил депутат.

Также депутат отметил другой эффективный способ защиты посевов от палящего солнца. Помимо полива уберечь культуры от засухи помогут временные тенты и затеняющие сетки. Данный метод отлично подходит для тенелюбивых и молодых растений. Однако важно проконтролировать, чтобы воздух свободно циркулировал в установке.

"Не забывайте о важности подкормки. В жаркие дни растения истощаются быстрее, поэтому им необходимо больше питательных веществ. Применяйте комплексные удобрения, уделяя внимание содержанию калия и фосфора, которые способствуют повышению устойчивости к стрессам", — добавил Чаплин.

Не менее важную роль играет верная посадка растений. Так, например, опытные дачники нередко высаживают по соседству высокие и низкие культуры. Последние в солнечную погоду скрываются в тени и быстрее развиваются. Кроме того, депутат напомнил о регулярной уборке сорняков, которые могут отбирать влагу и питательные вещества, а также заражать культуры различными болезнями.