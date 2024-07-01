Сыновья липецкого священника Ащеулова признали, что хотели воевать в ВСУ

Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова — Тимофей, Алексей и Иоанн — заявили, что не считают желание участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ виной. Об этом они заявили в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда. Например, последний сослался на субъективность самого понятия "вина".

"Вина — это субъективное состояние, поэтому не могу признать вину", — цитирует его РИА "Новости".

При этом все они признались, что намеревались перейти границу и воевать на стороне Украины. Согласно обвинительному заключению, братья решили вступить в "Легион "Свобода России"* и сами вышли на связь с его представителями. Мужчин задержали на границе с Украиной.

Напомним, военные следователи завершили расследование уголовного дела против Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых, принявших решение воевать против России. Их взяли в Курской области. Против братьев выдвинули обвинение по статьям "Покушение на госизмену", "Попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору" и "Попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической". Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда комиссия по делам несовершеннолетних посетила дом священника и, зафиксировав отсутствие нормальных условий проживания, изъяла девятерых детей. Позднее их вернули, а родителям предложили переехать на время ремонта. Самого Игоря лишили прихода за грубое обращение с прихожанами.