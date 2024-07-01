Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 11:42

Хитрые украинские военкомы спустились под землю, чтобы вручить повестки гражданам

ТАСС: В Киеве военкомы вручают гражданам повестки на станциях метро

В Киевском метро заметили сотрудников военкоматов, которые раздают повестки. В связи с этим местные жители стараются воздержаться от использования подземного транспорта.

"Повестки вручают на станциях метро постоянно, причём и выслеживают конкретных людей, и берут случайных без разбору. Все стараются обходить большие узловые станции", — приводит слова очевидца ТАСС.

Местные жители отмечают повышенный уровень изобретательности военных комиссариатов. Людей находят даже не по адресу прописки, а у знакомых дома. Пойманных подвергают ускоренной врачебной проверке с очень низкими требованиями и после этого отправляют на фронт. Чтобы быть годным для украинских войск, нужно быть чуть лучше покойника, говорят киевляне.

Украинские военные в городах не носят форму, чтобы их не приняли за сотрудников военкоматов
Украинские военные в городах не носят форму, чтобы их не приняли за сотрудников военкоматов

Ранее Life.ru рассказывал, что 23 июня жители Одессы сожгли автомобиль местного военного комиссара. Прибывший отряд пожарных оперативно разобрался с возгоранием. А вот пиромана так же быстро поймать не получилось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров