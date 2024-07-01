Хитрые украинские военкомы спустились под землю, чтобы вручить повестки гражданам

В Киевском метро заметили сотрудников военкоматов, которые раздают повестки. В связи с этим местные жители стараются воздержаться от использования подземного транспорта.

"Повестки вручают на станциях метро постоянно, причём и выслеживают конкретных людей, и берут случайных без разбору. Все стараются обходить большие узловые станции", — приводит слова очевидца ТАСС.

Местные жители отмечают повышенный уровень изобретательности военных комиссариатов. Людей находят даже не по адресу прописки, а у знакомых дома. Пойманных подвергают ускоренной врачебной проверке с очень низкими требованиями и после этого отправляют на фронт. Чтобы быть годным для украинских войск, нужно быть чуть лучше покойника, говорят киевляне.