Хитрые украинские военкомы спустились под землю, чтобы вручить повестки гражданам
ТАСС: В Киеве военкомы вручают гражданам повестки на станциях метро
В Киевском метро заметили сотрудников военкоматов, которые раздают повестки. В связи с этим местные жители стараются воздержаться от использования подземного транспорта.
"Повестки вручают на станциях метро постоянно, причём и выслеживают конкретных людей, и берут случайных без разбору. Все стараются обходить большие узловые станции", — приводит слова очевидца ТАСС.
Местные жители отмечают повышенный уровень изобретательности военных комиссариатов. Людей находят даже не по адресу прописки, а у знакомых дома. Пойманных подвергают ускоренной врачебной проверке с очень низкими требованиями и после этого отправляют на фронт. Чтобы быть годным для украинских войск, нужно быть чуть лучше покойника, говорят киевляне.
Ранее Life.ru рассказывал, что 23 июня жители Одессы сожгли автомобиль местного военного комиссара. Прибывший отряд пожарных оперативно разобрался с возгоранием. А вот пиромана так же быстро поймать не получилось.
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