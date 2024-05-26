Украинские военные в городах не носят форму, чтобы их не приняли за сотрудников военкоматов
Майор ВСУ Алиев: Украинские военные в городах стараются не носить форму
Военнослужащие украинской армии в городах стараются не светить своей камуфляжной формой, поскольку их принимают за сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) и попросту боятся. Об этом рассказал майор ВСУ Сергей Алиев.
"Вы видите, что в Киеве нет военных? Весь киевский гарнизон фактически ходит в гражданском. Не хотят видеть, что на тебя смотрят как на сотрудника ТЦК", — сказал он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, которую МВД России объявило в розыск.
Отношение к военнослужащим, как отметил майор ВСУ, сильно изменилось в последнее время. По его словам, если два года назад их "обнимали, целовали и к ним подходили дети", то на сегодняшний день народ боится людей в форме.
Напомним, в начале мая Владимир Зеленский снова продлил действие мобилизации и военного положения на Украине. Кроме того, согласно недавнему указу Минобороны, в Незалежной ужесточили правила призыва, и теперь годными считаются даже больные психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. А недавно в ВСУ начали набирать заключённых. Однако сами украинцы, видимо, не горят желанием воевать: по данным местных СМИ, по всей стране разыскивают около ста тысяч уклонистов.
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