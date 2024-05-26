Украинские военные в городах не носят форму, чтобы их не приняли за сотрудников военкоматов

Военнослужащие украинской армии в городах стараются не светить своей камуфляжной формой, поскольку их принимают за сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) и попросту боятся. Об этом рассказал майор ВСУ Сергей Алиев.

"Вы видите, что в Киеве нет военных? Весь киевский гарнизон фактически ходит в гражданском​​​. Не хотят видеть, что на тебя смотрят как на сотрудника ТЦК", — сказал он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, которую МВД России объявило в розыск.