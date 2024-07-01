Культ молодости: Психолог объяснила, почему люди по всему миру боятся стареть

Сегодня в мире процветает культ молодости. Существует огромное множество средств для борьбы с возрастными изменениями. Но откуда появился настолько сильный страх старения? О наиболее вероятных причинах данного феномена в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Дарья Дугенцова.

Подкрепляют данные суждения неудачные ассоциации, которые преследуют людей на каждом шагу. Так, например, в рекламе лекарств преимущественно задействуют пожилых людей. Также специалист отметила, что страх смерти формируется у человека ещё в дошкольном возрасте. На фоне этого возникает ощущение, что на реализацию собственных желаний критически не хватает времени. В итоге человек начинает пренебрегать хобби и собственными интересами, чтобы достичь успеха в молодом возрасте.