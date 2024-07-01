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1 июля, 14:39

Культ молодости: Психолог объяснила, почему люди по всему миру боятся стареть

Психолог Дугенцова: Многие люди боятся старения из-за навязанных стереотипов

Сегодня в мире процветает культ молодости. Существует огромное множество средств для борьбы с возрастными изменениями. Но откуда появился настолько сильный страх старения? О наиболее вероятных причинах данного феномена в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Дарья Дугенцова.

"Есть несколько причин, почему у людей возникает страх старости. Во-первых, это страх не достичь желаемого. Есть стереотип, что чем моложе человек, тем больше у него возможностей. А вот на пенсии жизнь условно заканчивается", — объяснила специалист.

Подкрепляют данные суждения неудачные ассоциации, которые преследуют людей на каждом шагу. Так, например, в рекламе лекарств преимущественно задействуют пожилых людей. Также специалист отметила, что страх смерти формируется у человека ещё в дошкольном возрасте. На фоне этого возникает ощущение, что на реализацию собственных желаний критически не хватает времени. В итоге человек начинает пренебрегать хобби и собственными интересами, чтобы достичь успеха в молодом возрасте.

Эти 6 вещей нужно сделать сегодня, чтобы не пожалеть об упущенном на пенсии
Эти 6 вещей нужно сделать сегодня, чтобы не пожалеть об упущенном на пенсии

Ранее Life.ru рассказал о шести главных признаках старения. Одними из первых сигналов, по мнению экспертов, являются скованность в движениях и быстрый набор веса. Немногим позднее человек замечает проблемы с сосудами и давлением.

Обложка ©

Freepik / freepik

Мария Любицкая
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