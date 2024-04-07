Эти 6 вещей нужно сделать сегодня, чтобы не пожалеть об упущенном на пенсии
Жизнь проходит очень быстро. Не успеете оглянуться — и уже наступит старость. Life.ru рассказывает, что нужно сделать сегодня, дабы не пожалеть о впустую потраченном времени, когда молодость пройдёт.
Отведённые годы стоит прожить так, чтобы на пенсии обернуться назад и сказать себе: "Я всё сделал(а) правильно". Однако многие люди не понимают, насколько много нужно сделать дел за всю жизнь, и поэтому откладывают осуществление своих мечт на будущее. Но жить как хочется нужно здесь и сейчас. Что нужно сделать человеку, если он не хочет потратить годы впустую?
1. Осуществляйте свои "хотелки"
Какой нужно сделать поступок, чтобы не жалеть в старости? Воплощайте материальные мечты в жизнь уже сейчас. Фото © Unsplash / Tobiasmueller
Самое главное, что нужно сделать перед старостью, — воплотить в жизнь все свои материальные желания. Если хотите купить квартиру, машину, дорогой телефон, одежду или сумку, не откладывайте это на потом. Пусть все эти вещи и стоят дорого, их нужно себе позволить. Если от мечты "горят глаза", то вы не пожалеете о потраченных ресурсах, когда её достигнете.
Откладывать деньги, безусловно, нужно. Однако многие люди экономят на себе всю жизнь, а потом уходят в мир иной, так и не потратив накопленные богатства. Какой в этом смысл?
2. Путешествуйте по стране и за границу
Также важно ездить по разным уголкам мира. Не жалейте времени и денег на качественный отдых. Пусть путешествие обойдётся вам в сотни тысяч рублей всего за одну-две недели, но вы получите от него удивительные эмоции. Сможете хорошо отдохнуть и наберётесь сил для дальнейшей работы.
Причём не стоит бояться посещать страны, о которых давно мечтали. Ездите как в Европу, так и в направления поэкзотичнее: в Африку, Иран и даже Северную Корею. Жизнь одна — и нужно попробовать всё.
3. Выходите из отношений, если они не приносят счастья
Что нужно сделать, чтобы получить удовлетворение от жизни в старости? Не быть рядом с человеком, который не даёт положительных эмоций. Фото © Freepik
Если отношения перестали устраивать, единственное, что нужно сделать после этого, — разойтись. Не стоит тратить время на человека, который вас не ценит и не любит.
Жизнь всего одна. Годы, потраченные на недостойного партнёра, могли быть прожиты с человеком, который подарит теплоту, уют и счастье. Поэтому, если возникли мысли, что нужно расстаться, так и делайте.
4. Не бойтесь общественного порицания
Если вас во всех делах останавливает страх общественного порицания, то не беспокойтесь о нём. Никакой человек не вправе вас осуждать. Если кому-то что-то не нравится, то это только его проблемы. Вас чужое мнение волновать не должно.
Никто не знает, что в этой жизни правильно (мы не говорим про нарушение закона, скорее о подходе к жизни в целом). Поэтому нельзя поддаваться мнению чужого человека. Иначе будете жить как серая мышь, а в старости спросите себя: "Почему я слушал(а) всех, но не себя?"
5. Отдыхайте от работы
Нужно ли сделать перерыв от работы? Обязательно, ведь без отдыха не хватит времени, чтобы жить. Фото © Unsplash / Ben White
Трудоголизм, безусловно, положительная черта. С помощью неё можно добиться высот в карьере и высоких доходов, но действовать нужно без фанатизма.
Если работа каждый день отнимает большую часть вашего времени, которого не остаётся на жизнь, смените её. Перейдите в другую компанию с меньшей загруженностью. Или в целом измените сферу деятельности.
Если всю жизнь будете бесконечно работать, то на пенсии оглянетесь назад и поймёте, что большую часть времени профукали в офисе. Заработанные деньги к тому моменту наверняка уже потратите, а лучшие годы уже не вернёте.
6. Проводите время с родителями
Какой нужно сделать поступок, чтобы не грустить на пенсии? Побольше звоните маме и папе, ведь в будущем их может не стать. Фото © Unsplash / lgnwvr
Главное, что нужно сделать человеку, дабы не пожалеть на старости лет, — как можно больше общаться со своими родителями. Помните, что они не вечные. Вашего отца или матери когда-нибудь не станет, а значит, нужно проводить с ними настолько много времени, насколько это возможно. Иначе, когда близкий уйдёт из жизни, будете жалеть, что не уделяли ему достаточно внимания.
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