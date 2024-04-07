Не узнаешь из тысячи: Учёные опровергли существование "родственных душ"

Люди всегда верили в то, что где-то по планете бродит их "вторая половинка", однако научные исследования не согласны с таким мнением. По словам учёных, гармоничные и крепкие отношения достигаются упорным трудом каждого из двух влюблённых, а никакого мистического предназначения не существует в природе.

Специалисты из Университета Бригама Янга (США), Университета Юты (США) и Университета Альберты (Канада) провели анализ отношений 615 супружеских пар из этих стран. В ходе опроса они оценивали эмоциональную связь, проявления заботы о партнёре и общую удовлетворённость жизнью. Специалисты пришли к выводу, что наиболее сильно эмоциональная связь между людьми выстроена у пар, которые трудились над отношениями, а не полагались на "родство душ".

Результаты исследования свидетельствуют о том, что пары с крепкими отношениями в три раза чаще, чем остальные, проявляли чуткость, сострадание и сопереживание к партнёру. Такие семьи значительно чаще предпочитают проводить свободное время вместе (71% против 19%), проявлять доброту к своему человеку (72% против 18%) и прощать обиды (70% против 21%).

"По сути, вера в родственные души — представление о последовательности развития здоровых отношений, которая обратна правильной. Люди, разделяющие это убеждение, предполагают, что кто-то существует как их "единственный и неповторимый" ещё до знакомства. Однако результаты нашего исследования показывают, что единство в браке прежде всего создаётся, а не обретается", — подытожили эксперты.

По словам учёных, люди, желающие встретить свою "вторую половинку", должны отдать предпочтение тому, кто им нравится и с кем приятно общаться, затем начать развивать отношения с этим человеком, в результате обретя в нём "того самого", единственного и неповторимого. При этом усилия должны исходить сразу от обоих партнёров, отмечают исследователи.