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3 апреля, 14:04

Психолог рассказала Life.ru, что делать, если вас замучили вопросами "Когда замуж? Когда дети?"

Как обуздать праведный гнев и не начинать скандал каждый раз, когда кто-то из бестактных родственников спрашивает вас о личном? Оказывается, если прийти в гармонию с собой, то подобные вопросы не станут задевать за живое. Как этого добиться — рассказываем в статье.

"Ну, когда замуж собираешься? А когда дети?" — эти фразы лидируют в хит-параде бестактных вопросов от родственников и друзей. Сложно сопротивляться давлению, когда одиночество или неопределённый статус отношений — тема болезненная. И чаще всего причина таких вопросов — в нас самих.

Почему так происходит? Если это задевает, значит, вы, возможно, сами себя критикуете и видите в чужих словах удар в уязвимое место. Внешний мир просто отражает внутреннее состояние человека и подсвечивает травмы, нуждающиеся в проработке. Что делать? Психолог и кандидат психологических наук Мария Брюс предлагает три рабочие тактики.

1. Присмотреться к вопрошающим и понять, что их пример — негативный

Фото © Freepik / bearfotos

Фото © Freepik / bearfotos

Чаще всего агрессивно навязывают "семейное счастье" те, кто недоволен своим браком. Соседка Галя, вышедшая замуж, только потому, что "время поджимало", супруга не любила и не любит. Или подруга Лена, терпящая равнодушие, тянущая быт в одиночку, будучи в отношениях, лишь бы не остаться одной, ведь "кто меня с детьми возьмёт?". Подумайте, хотите ли вы подобного для себя?

Так бывает, когда человек считает брак единственной высшей ценностью в жизни. Но поверьте, комфорт от закрытия цели не стоит пожизненного личного дискомфорта.

Мария Брюс

Кандидат психологических наук

Так бывает, когда человек считает брак единственной высшей ценностью в жизни. Но поверьте, комфорт от закрытия цели не стоит пожизненного личного дискомфорта.
Так бывает, когда человек считает брак единственной высшей ценностью в жизни. Но поверьте, комфорт от закрытия цели не стоит пожизненного личного дискомфорта.

2. Взращивайте любовь к себе и опору на себя через рефлексию и действия

Фото © Freepik / gpointstudio

Фото © Freepik / gpointstudio

Задумайтесь, чего вам хочется на самом деле? Что для вас — счастье и успех, кроме наличия супруга? Может, вы мечтали пойти вверх по карьерной лестнице, подсказывает эксперт, уйти на фриланс и поехать путешествовать. Может, хотели реализовать себя в творчестве, начать вести блог, окончить кулинарные курсы — вариантов масса. Какие шаги в этом направлении вы можете сделать уже сейчас?

Или могут быть какие-то проблемы, решить которые вы не можете уже очень давно. Долги, нелюбимая работа, отсутствие друзей, проблемы со здоровьем — всё, что фоновым шумом играет у вас в голове.

Мария Брюс

Кандидат психологических наук

Или могут быть какие-то проблемы, решить которые вы не можете уже очень давно. Долги, нелюбимая работа, отсутствие друзей, проблемы со здоровьем — всё, что фоновым шумом играет у вас в голове.
Или могут быть какие-то проблемы, решить которые вы не можете уже очень давно. Долги, нелюбимая работа, отсутствие друзей, проблемы со здоровьем — всё, что фоновым шумом играет у вас в голове.

Как можно поправить ситуацию в ближайшее время в случае с проблемами? Как рассказывает Life.ru кандидат психологических наук, стоит заняться самооценкой. Опора на себя и самооценка — это ощущение, что вы у себя есть, можете всё и не дадите себя в обиду. Копните поглубже, набросайте план и начните ему следовать. И тогда почувствуете себя по-другому. Придёт осознание: вы сильнее, чем кажется. И тем более достойны всех благ этого мира.

"Кроме того, когда вы искренне увлечены собой и своей деятельностью, то познаёте жизнь с разных сторон. Например, получаете новый опыт, развиваетесь и выражаетесь как личность и как профессионал", — подчёркивает эксперт. А ещё знакомитесь с людьми, притягивающимися на ваше новое, более целостное и гармоничное состояние. Если вы не в отношениях, то это шанс встретить того, кто с радостью составит вам компанию на жизненном пути.

3. Поменяйте видение проблемы

То, что для вас одиночество, для других — свобода. Если не верите, то составьте список вещей, которые можете себе позволить, а ваши замужние знакомые — нет.

Мария Брюс

Кандидат психологических наук

То, что для вас одиночество, для других — свобода. Если не верите, то составьте список вещей, которые можете себе позволить, а ваши замужние знакомые — нет.
То, что для вас одиночество, для других — свобода. Если не верите, то составьте список вещей, которые можете себе позволить, а ваши замужние знакомые — нет.

Например, готовить то, что нравится, а не то, что надо; приходить домой во сколько вздумается после вечеринок с друзьями, посвящать время своим хобби, а не чужим интересам; одеваться эффектно и соблазнительно, если того желает душа.

Фото © Freepik

Фото © Freepik

Не ждите, что для счастья появится особый человек, заключает в итоге психолог, будьте сами человеком для своего счастья. И выбирайте сами: партнёров, направление по жизни, своё благополучие и спокойствие. "Когда в ваших руках чувствуется руль, пропадает желание реагировать на злополучное "Когда замуж, когда дети?", — подытоживает Мария Брюс.

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Shutterstock / FOTODOM

Ольга Годуненко
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