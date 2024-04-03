Психолог рассказала Life.ru, что делать, если вас замучили вопросами "Когда замуж? Когда дети?"

"Ну, когда замуж собираешься? А когда дети?" — эти фразы лидируют в хит-параде бестактных вопросов от родственников и друзей. Сложно сопротивляться давлению, когда одиночество или неопределённый статус отношений — тема болезненная. И чаще всего причина таких вопросов — в нас самих.

Почему так происходит? Если это задевает, значит, вы, возможно, сами себя критикуете и видите в чужих словах удар в уязвимое место. Внешний мир просто отражает внутреннее состояние человека и подсвечивает травмы, нуждающиеся в проработке. Что делать? Психолог и кандидат психологических наук Мария Брюс предлагает три рабочие тактики.

1. Присмотреться к вопрошающим и понять, что их пример — негативный

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Чаще всего агрессивно навязывают "семейное счастье" те, кто недоволен своим браком. Соседка Галя, вышедшая замуж, только потому, что "время поджимало", супруга не любила и не любит. Или подруга Лена, терпящая равнодушие, тянущая быт в одиночку, будучи в отношениях, лишь бы не остаться одной, ведь "кто меня с детьми возьмёт?". Подумайте, хотите ли вы подобного для себя?

Так бывает, когда человек считает брак единственной высшей ценностью в жизни. Но поверьте, комфорт от закрытия цели не стоит пожизненного личного дискомфорта. Мария Брюс Кандидат психологических наук

2. Взращивайте любовь к себе и опору на себя через рефлексию и действия

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Задумайтесь, чего вам хочется на самом деле? Что для вас — счастье и успех, кроме наличия супруга? Может, вы мечтали пойти вверх по карьерной лестнице, подсказывает эксперт, уйти на фриланс и поехать путешествовать. Может, хотели реализовать себя в творчестве, начать вести блог, окончить кулинарные курсы — вариантов масса. Какие шаги в этом направлении вы можете сделать уже сейчас?

Или могут быть какие-то проблемы, решить которые вы не можете уже очень давно. Долги, нелюбимая работа, отсутствие друзей, проблемы со здоровьем — всё, что фоновым шумом играет у вас в голове. Мария Брюс Кандидат психологических наук

Как можно поправить ситуацию в ближайшее время в случае с проблемами? Как рассказывает Life.ru кандидат психологических наук, стоит заняться самооценкой. Опора на себя и самооценка — это ощущение, что вы у себя есть, можете всё и не дадите себя в обиду. Копните поглубже, набросайте план и начните ему следовать. И тогда почувствуете себя по-другому. Придёт осознание: вы сильнее, чем кажется. И тем более достойны всех благ этого мира.

"Кроме того, когда вы искренне увлечены собой и своей деятельностью, то познаёте жизнь с разных сторон. Например, получаете новый опыт, развиваетесь и выражаетесь как личность и как профессионал", — подчёркивает эксперт. А ещё знакомитесь с людьми, притягивающимися на ваше новое, более целостное и гармоничное состояние. Если вы не в отношениях, то это шанс встретить того, кто с радостью составит вам компанию на жизненном пути.

3. Поменяйте видение проблемы

То, что для вас одиночество, для других — свобода. Если не верите, то составьте список вещей, которые можете себе позволить, а ваши замужние знакомые — нет. Мария Брюс Кандидат психологических наук

Например, готовить то, что нравится, а не то, что надо; приходить домой во сколько вздумается после вечеринок с друзьями, посвящать время своим хобби, а не чужим интересам; одеваться эффектно и соблазнительно, если того желает душа.

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