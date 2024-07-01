Гладков рассказал, когда белгородцам вернут свет после ЧП на энергообъекте
Гладков: В Белгородской области восстановят подачу электричества к 21:00 1 июля
Электричество вернётся в дома и на социальные объекты Белгородской области в полном объёме к вечеру понедельника, 1 июля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Хотел поблагодарить энергетиков, которые выполняют свою задачу. Справляются с ней очень хорошо, и сейчас идёт плановый запуск и подача электроэнергии в первую очередь в жилые кварталы наших городов и сёл. До 21:00 полностью эта проблема должна быть решена в нашем регионе", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Глава региона добавил, что в настоящее время электричества нет в 150 детских садах, а также в психоневрологическом и противотуберкулёзном диспансерах.
Ранее в пресс-службе "Белгородэнерго" сообщили, что жители некоторых районов области остались без света из-за технологического нарушения, вызванного внешним воздействием на энергетический объект. Социально значимая инфраструктура на это время обеспечивается электроэнергией от передвижных резервных источников.
Ранее Life.ru писал, что маленькая девочка погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом. Ещё четыре человека получили ранения.
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