Гладков рассказал, когда белгородцам вернут свет после ЧП на энергообъекте

Электричество вернётся в дома и на социальные объекты Белгородской области в полном объёме к вечеру понедельника, 1 июля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Хотел поблагодарить энергетиков, которые выполняют свою задачу. Справляются с ней очень хорошо, и сейчас идёт плановый запуск и подача электроэнергии в первую очередь в жилые кварталы наших городов и сёл. До 21:00 полностью эта проблема должна быть решена в нашем регионе", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что в настоящее время электричества нет в 150 детских садах, а также в психоневрологическом и противотуберкулёзном диспансерах.

Ранее в пресс-службе "Белгородэнерго" сообщили, что жители некоторых районов области остались без света из-за технологического нарушения, вызванного внешним воздействием на энергетический объект. Социально значимая инфраструктура на это время обеспечивается электроэнергией от передвижных резервных источников.