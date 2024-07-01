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Регион
1 июля, 12:00

Гладков рассказал, когда белгородцам вернут свет после ЧП на энергообъекте

Гладков: В Белгородской области восстановят подачу электричества к 21:00 1 июля

Электричество вернётся в дома и на социальные объекты Белгородской области в полном объёме к вечеру понедельника, 1 июля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Хотел поблагодарить энергетиков, которые выполняют свою задачу. Справляются с ней очень хорошо, и сейчас идёт плановый запуск и подача электроэнергии в первую очередь в жилые кварталы наших городов и сёл. До 21:00 полностью эта проблема должна быть решена в нашем регионе", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что в настоящее время электричества нет в 150 детских садах, а также в психоневрологическом и противотуберкулёзном диспансерах.

Ранее в пресс-службе "Белгородэнерго" сообщили, что жители некоторых районов области остались без света из-за технологического нарушения, вызванного внешним воздействием на энергетический объект. Социально значимая инфраструктура на это время обеспечивается электроэнергией от передвижных резервных источников.

ВСУ с помощью дронов атаковали несколько сёл в Белгородской области
ВСУ с помощью дронов атаковали несколько сёл в Белгородской области

Ранее Life.ru писал, что маленькая девочка погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом. Ещё четыре человека получили ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Никита Никонов
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