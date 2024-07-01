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1 июля, 12:27

Очевидец снял на видео, как земля разверзлась и проглотила "джип" в Барнауле

В Барнауле из-за разрыва труб автомобиль засосало под землю

В Барнауле на парковке под автомобилем Jeep Grand Cherokee прорвало трубы горячего водоснабжения, машина подскочила вверх, а потом поток засосал её под землю. Очевидец инцидента в комментарии "Газете.ru" отметил, что водитель не пострадал.

Автомобиль ушёл под землю в Барнауле. Видео © "Газета.ru"

"Видел момент, когда машина уже была в яме. Воды вокруг не было, но потом опять был большой поток, и автомобиль ещё сильней ушёл под воду. Водителя в авто не было, он находился в здании, на безопасном расстоянии. Времени больше находиться там и наблюдать не было, и я ушёл", — сказал свидетель.

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Ранее Life.ru рассказывал, что под Волгоградом "Ока" чуть не провалилась в огромную яму посреди дороги. Инцидент произошёл в Урюпинске.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / wacomka

Николай Рюмин
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