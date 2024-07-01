Очевидец снял на видео, как земля разверзлась и проглотила "джип" в Барнауле
В Барнауле из-за разрыва труб автомобиль засосало под землю
В Барнауле на парковке под автомобилем Jeep Grand Cherokee прорвало трубы горячего водоснабжения, машина подскочила вверх, а потом поток засосал её под землю. Очевидец инцидента в комментарии "Газете.ru" отметил, что водитель не пострадал.
Автомобиль ушёл под землю в Барнауле. Видео © "Газета.ru"
"Видел момент, когда машина уже была в яме. Воды вокруг не было, но потом опять был большой поток, и автомобиль ещё сильней ушёл под воду. Водителя в авто не было, он находился в здании, на безопасном расстоянии. Времени больше находиться там и наблюдать не было, и я ушёл", — сказал свидетель.
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