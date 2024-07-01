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1 июля, 13:02

В Госдуме на фоне "штурма" Рады предрекли массовые выступления украинцев против властей

Депутат Журавлёв: Рано или поздно украинцы станут массово критиковать власти

Всё больше украинцев недовольны действиями властей, поэтому вскоре стоит ожидать массовых выступлений граждан против проводимой руководством страны политики. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя сообщения Службы безопасности Украины (СБУ) о предотвращении госпереворота в Незалежной и задержании подозреваемых в нём.

"Настроения украинского общества трудно оценивать, не находясь внутри него, но, исходя из того, что нам известно, на Украине всё больше тех, кто не приемлет всего происходящего. Особенно в связи с процессом варварской мобилизации, когда жителей страны просто превращают в пушечное мясо, — это рано или поздно должно привести к массовым выступлениям против властей", — отметил депутат нижней палаты парламента.

По словам парламентария, СБУ "гребёт всех", кто когда-либо с симпатией отзывался о России, а это большая часть украинского населения. Таким людям моментально придумываются обвинения, за которые их можно упрятать за решётку.

"Именно таким образом все заговоры против киевского режима уничтожаются в зародыше, в тюрьме просто оказываются все инакомыслящие. Не видя документов, сложно сказать, что на самом деле задумывали арестованные и была ли в действительности угроза свержения Зеленского и его окружения", — заключил собеседник Life.ru.

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Напомним, ранее в СБУ сообщили о задержании группы общественников, которые якобы планировали устроить провокации в Киеве 30 июня. По данным ведомства, люди хотели захватить здание Верховной рады и отстранить от власти военно-политическое руководство страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Ольга Годуненко
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