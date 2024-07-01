В Госдуме на фоне "штурма" Рады предрекли массовые выступления украинцев против властей

Всё больше украинцев недовольны действиями властей, поэтому вскоре стоит ожидать массовых выступлений граждан против проводимой руководством страны политики. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя сообщения Службы безопасности Украины (СБУ) о предотвращении госпереворота в Незалежной и задержании подозреваемых в нём.

"Настроения украинского общества трудно оценивать, не находясь внутри него, но, исходя из того, что нам известно, на Украине всё больше тех, кто не приемлет всего происходящего. Особенно в связи с процессом варварской мобилизации, когда жителей страны просто превращают в пушечное мясо, — это рано или поздно должно привести к массовым выступлениям против властей", — отметил депутат нижней палаты парламента.

По словам парламентария, СБУ "гребёт всех", кто когда-либо с симпатией отзывался о России, а это большая часть украинского населения. Таким людям моментально придумываются обвинения, за которые их можно упрятать за решётку.

"Именно таким образом все заговоры против киевского режима уничтожаются в зародыше, в тюрьме просто оказываются все инакомыслящие. Не видя документов, сложно сказать, что на самом деле задумывали арестованные и была ли в действительности угроза свержения Зеленского и его окружения", — заключил собеседник Life.ru.