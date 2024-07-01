Жителям Белгородской области вернули свет
Минэнерго: В Белгородской области восстановлена подача электричества
В Белгородской области восстановлена подача электроэнергии после того, как почти 240 тысяч человек остались без света из-за внешнего воздействия на энергообъект. Планируется провести заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности и надёжности электроснабжения. Об этом сообщает в телеграм-канале Минэнерго РФ.
"Энергетики продолжают восстановительные работы в Шебекине, где обесточенной остаётся часть бытовых потребителей. Для обеспечения социально значимых объектов были использованы передвижные резервные источники энергии", — добавили в министерстве.
Ранее власти региона сообщали, что электричество пропало из-за "внешнего воздействия на энергетический объект". Известно, что обесточены оказались 150 детских садов, а также психоневрологический и противотуберкулёзный диспансеры.
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