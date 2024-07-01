Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 12:45

Жителям Белгородской области вернули свет

Минэнерго: В Белгородской области восстановлена подача электричества

В Белгородской области восстановлена подача электроэнергии после того, как почти 240 тысяч человек остались без света из-за внешнего воздействия на энергообъект. Планируется провести заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности и надёжности электроснабжения. Об этом сообщает в телеграм-канале Минэнерго РФ.

"Энергетики продолжают восстановительные работы в Шебекине, где обесточенной остаётся часть бытовых потребителей. Для обеспечения социально значимых объектов были использованы передвижные резервные источники энергии", — добавили в министерстве.

ВСУ с помощью дронов атаковали несколько сёл в Белгородской области
ВСУ с помощью дронов атаковали несколько сёл в Белгородской области

Ранее власти региона сообщали, что электричество пропало из-за "внешнего воздействия на энергетический объект". Известно, что обесточены оказались 150 детских садов, а также психоневрологический и противотуберкулёзный диспансеры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Николай Рюмин
  • Новости
  • Минэнерго РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров