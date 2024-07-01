Жителям Белгородской области вернули свет

В Белгородской области восстановлена подача электроэнергии после того, как почти 240 тысяч человек остались без света из-за внешнего воздействия на энергообъект. Планируется провести заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности и надёжности электроснабжения. Об этом сообщает в телеграм-канале Минэнерго РФ.