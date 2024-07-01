Польский защитник Мацей Рыбус покинул казанский "Рубин"

Защитник Мацей Рыбус покидает "Рубин" в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.

"Спасибо и удачи в дальнейшей карьере, Мацей!" — говорится в сообщении.

Польский защитник присоединился к "Рубину" летом прошлого года. В минувшем сезоне РПЛ 34-летний Рыбус сыграл за казанский клуб в семи матчах и отличился одним забитым мячом.