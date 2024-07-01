Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 13:06

Польский защитник Мацей Рыбус покинул казанский "Рубин"

"Рубин" объявил об уходе защитника Мацея Рыбуса

Мацей Рыбус. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Мацей Рыбус. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Защитник Мацей Рыбус покидает "Рубин" в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.

"Спасибо и удачи в дальнейшей карьере, Мацей!" — говорится в сообщении.

Польский защитник присоединился к "Рубину" летом прошлого года. В минувшем сезоне РПЛ 34-летний Рыбус сыграл за казанский клуб в семи матчах и отличился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что полузащитник Антон Миранчук покинул московский "Локомотив". За команду он выступал с 2013 года. Агент Миранчука утверждает, что игрок продолжит карьеру в иностранном чемпионате.

"Спасибо за всё, эпоха": Вратарь Антон Шунин покинул "Динамо" после 30 лет в клубе
"Спасибо за всё, эпоха": Вратарь Антон Шунин покинул "Динамо" после 30 лет в клубе
Наталья Исакова
  • Новости
  • рпл
  • ФК Рубин
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров