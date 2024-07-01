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Регион
1 июля, 13:17

Российская ПВО уничтожила три украинских дрона над Белгородской областью

Минобороны РФ: ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом в понедельник, 1 июля, заявили в Министерстве обороны РФ.

"Около 15:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над тремя российскими регионами уничтожено 36 украинских дронов. Так, девять беспилотников было сбито над Белгородской областью.

Снаряд ВСУ убил мирного жителя белгородского села
Снаряд ВСУ убил мирного жителя белгородского села
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko

Никита Осипов
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