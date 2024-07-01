Российская ПВО уничтожила три украинских дрона над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом в понедельник, 1 июля, заявили в Министерстве обороны РФ.

"Около 15:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — отметили в ведомстве.