Над тремя российскими регионами уничтожено 36 украинских беспилотников

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено девять БПЛА над территорией Курской области и девять БПЛА — над территорией Белгородской области", — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Об уничтожении беспилотников над территорией Брянской области ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, было уничтожено 18 объектов, три из которых сбили на подлёте к городу. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Без раненых также обошлось и в Курской области.