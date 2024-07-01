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Регион
1 июля, 04:23

Над тремя российскими регионами уничтожено 36 украинских беспилотников

Минобороны: Ночью над тремя российскими регионами уничтожено 36 украинских БПЛА

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать российские регионы с использованием беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Министерстве обороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 вражеских объектов над тремя субъектами РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено девять БПЛА над территорией Курской области и девять БПЛА — над территорией Белгородской области", — сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Об уничтожении беспилотников над территорией Брянской области ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, было уничтожено 18 объектов, три из которых сбили на подлёте к городу. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Без раненых также обошлось и в Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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