ВСУ обстреляли ещё три населённых пункта в Белгородской области

ВСУ обстреляли ещё три населённых пункта Шебекинского городского округа Белгородской области: сёла Муром, Архангельское и Первомайский. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В общей сложности в результате обстрела в данных населённых пунктах повреждения получили семь домовладений. Кроме того, фиксируются нарушения в работе на линиях газо- и электроснабжения.