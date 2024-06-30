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30 июня, 19:56

ВСУ обстреляли ещё три населённых пункта в Белгородской области

Гладков: Ещё три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ

ВСУ обстреляли ещё три населённых пункта Шебекинского городского округа Белгородской области: сёла Муром, Архангельское и Первомайский. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В общей сложности в результате обстрела в данных населённых пунктах повреждения получили семь домовладений. Кроме того, фиксируются нарушения в работе на линиях газо- и электроснабжения.

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Днём 30 июня сообщалось, что ВСУ атаковали FPV-дронами село Богун-Городок в Белгородской области. В результате пострадали мужчина и женщина, их состояние оценивается как тяжёлое. Кроме того, до этого в Грайвороне дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль, пострадала местная жительница. Вечером ВСУ обстреляли село Новое, погибла четырёхлетняя девочка. Ещё четыре человека получили ранения.

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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